酋長61歲總教練安迪瑞德總算首次以教頭身分，拿下執教生涯首次超級盃冠軍。(美聯社)

全美關注的第54屆美式足球(NFL)超級盃3日在邁阿密開踢，打完前3節，還以10比20落後的堪薩斯酋長，靠著末節接連完成3次達陣，終場31比20逆轉擊退舊金山四九人，這是酋長隊史第2冠，上次他們奪冠是在1970年，相隔整整半世紀！超級盃MVP則由酋長四分衛馬霍莫斯拿下。

為了悼念湖人傳奇球星布萊恩，超級盃在開打前夕，特地讓兩隊球員各自站在24碼線上，且替布萊恩與其他受難者默哀，今年超級盃所得的第1分，則由四九人開賽沒多久就踢進38碼射門取得，也讓四九人率先取得3比0領先優勢。

不過酋長馬上也靠四分衛馬霍莫斯1碼持球達陣，反以7比3超前，接著酋長又在上半場還剩9分32秒踢進31碼射門，四九人不甘示弱，當家四分衛加洛波洛也在上半場還剩5分05秒，完成15碼傳球給尤席克接球達陣，雙方戰成10平。

珍妮佛羅培茲在超級盃中場秀上演鋼管舞。(美聯社)

隨著中場秀上演珍妮佛羅培茲與夏奇拉的拉丁天后共演戲碼，四九人下半場隨即展開強大攻守俱佳表現，先靠踢球員高爾德踢進42碼射門，接著華納抄截馬霍莫斯的傳球，順勢完成莫斯特的1碼持球達陣，轉眼取得20比10的大幅超前。

酋長末節自然急於搶攻，隨即付出慘痛代價，馬霍莫斯的冒險長傳，又遭四九人防守隊員摩爾抄截，可是酋長並未放棄，馬霍莫斯最後6分13秒完成傳給凱爾斯的1碼達陣，更守住四九人接下來攻勢，也讓最後關頭場上形勢仍很緊繃。

馬霍莫斯隨即完成38碼長傳，把球帶到距離達陣區只剩10碼，更在最後2分44秒拋給達米恩威廉斯完成5碼達陣，經過裁判重新審視慢動作，確認酋長反以24比20超前，接著達米恩威廉斯更完成38碼持球達陣，直接宣判四九人死刑。

今年超級盃賽前兩隊特別站在24碼線上悼念布萊恩。(美聯社)

(中時 )