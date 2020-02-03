國際廢鋼價格於春節期間大跌逾10美元，受到原料價格續跌影響，鋼筋大廠豐興(2015)鼠年開紅盤開低，廢鋼收購價上周已先調降每公噸300元，鋼筋本周也跟跌300元，均為連續第三周降價。

受到國際廢鋼價格下挫影響，豐興2月1日先降國內廢鋼收購價每公噸300元，本周則以平盤開出；本周鋼筋跟跌300元，延續年前的跌勢。本周僅型鋼產品平盤。

受到武漢肺炎疫情衝擊，國際鋼鐵原料價格於春節假期間重挫，美國貨櫃廢鋼最新報價大跌13美元至每公噸242美元，日本2H廢鋼報價下跌17美元至247美元；澳洲鐵礦砂也由95.75美元重跌至82.55美元。

年前，國際廢鋼價格即領先走跌，1月國際廢鋼價格緩跌，鋼筋大廠豐興在年前的廢鋼收購價、鋼筋均為連續兩周走跌；受到年假期間國際廢鋼價格進一步重挫影響，今日開出本周盤價開低，廢鋼收購價上周已先調降每公噸300元，本周持平於每公噸7000元，鋼筋本周每公噸牌價降300元為每公噸15300元。型鋼每公噸牌價則持平於每公噸20,900元。

今年以來受到國際廢鋼價格回檔，鋼筋價格於2020年開平後持續回檔。展望今年，隨著台商回流及公共建設持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，配合中鋼第二季內銷盤價看漲，今年鋼價走勢預期相對去年穩定，可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績表現。

(時報資訊)