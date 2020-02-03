武漢肺炎疫情持續升溫，台股今（3）日開盤後一度重挫357.07點，短線受衝擊最重的觀光類股，在中概股表現持續偏弱下，類股指數同步重挫5.25％至84.04點，續探2009年3月初以來近11年低點，早盤維持近4％跌幅，在盤面各類股中表現續墊底。

其中，營運聚焦中國大陸營收貢獻比重較高的中概股表現持續疲軟，經營85度C的美食-KY（2723）連3天開盤直殺跌停價92元，跌破百元關卡、創IPO以來新低，對類股指數影響最大。

網路旅行社易飛網（2734），飯店業者寒舍（2739）、高野（2736），於中國大陸經營婚宴及酒店業務的大略-KY（4804）早盤觸及跌停後打開，易飛網、燦星旅早盤跌幅仍逾9％，寒舍及雄獅（2731）亦跌逾8％，寶得利（5301）、大略則分別跌逾7％、6％。

王品（2727）因中國大陸貢獻比重較高，早盤跌逾5％、在餐飲業者中表現最弱勢。以中國大陸為主要營運據點的雅茗-KY（2726）宣布設立合資公司進軍中國大陸大學校園，早盤下殺逼近跌停後逐步回升，早盤仍跌逾5％。

飯店業者洛碁（8077）及夏都（2722）受惠買盤敲進，早盤分別漲近6％、1％，連鎖韓系料理集團豆府（2752）開低走跌3.52％，隨後亦在買盤敲進下回升，早盤力守平盤。日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）早盤一度上漲1.83％，盤中小跌近1％。

(時報資訊)