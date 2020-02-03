新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情持續延燒，歐系外資針對大中華區智慧手機供應鏈出具最新報告，外資認為，目前看來影響有限，且台戲蘋果組裝股有機會因蘋果3月底預計推出的iPhone SE2，而有急單效應，另外，大立光、聯發科也被點名是相對保險的公司，主要是因為主要設計、生產中心都在台灣。

歐系外資指出，新型冠狀病毒對大中華區智慧手機供應鏈中鴻海(2317)、大立光(3008)、可成(2474)、聯發科(2454)、瑞聲、舜宇光學以及立訊等基本面、生產能力的影響有限。歐系外資分析指出，此次新型冠狀病毒對智慧手機供應鏈的潛在破壞是有限的，主要原因為覆蓋範圍大的公司生產地點位於湖北省病毒震央之外，且對於在湖北擁有生產設施的公司，其對公司整體銷售額的貢獻微不足道，估計占比營收不到2%，且蘋果等智慧手機供應商通常保持多元化的供應鏈，每個組件有2~3個替代供應商，此外，供應鏈參與者將大陸以外的生產設施擴展到印度，越南和印度尼西亞等地，有助於降低疫情除湖北省以外的大陸大流行的風險係數。

歐系外資指出，以目前在湖北疫情震央有設廠的公司來說，鴻海在湖北經營的子公司為鴻福金精密工業(武漢)、武漢裕展科技有限公司、金吉全精機械(武漢)和福佑萬德貿易有限公司，根據估計，這四個子公司合計分別佔鴻海2018年總收入和營業收入的1.8%和0.4%，同樣，立訊在湖北恩施市設有製造工廠，儘管估計該工廠對立訊整體運營收入的貢獻不到0.5%，因此，我們認為冠狀病毒對鴻海和立訊生產能力的影響將是有限的。

此外，由於包括鴻海在內的大陸生產基地最早可能要到2月第2週才能恢復運營，因此，認為蘋果iPhone供應鏈可能會遇到瓶頸問題，因為供應商被迫加快生產速度，以實現預計於3月底推出的iPhone SE2，在這種情況下，我們認為鴻海、和碩(4938)和緯創(3231)將受益，因為在處理大批量訂單時，其更快的上市時間和更高的產量。

此外，在大陸以外，手機供應鏈中，大立光、聯發科在本次新型冠狀病毒肆虐下，是相對保險的公司，主要是因為主要設計、生產中心都在台灣。

(時報資訊)