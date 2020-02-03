南韓在周日新增3起武漢肺炎確診病例，使總確診人數達到15人，周一南韓KOSPI指數開盤後一度重挫近2%，但在逢低買盤進場拉抬下，跌幅大幅收斂，目前僅小跌0.13%。三星電子、SK海力士開低，目前分別漲約1%。

中國湖北省的新型冠狀病毒感染病例在周日一天內新增2,103例、致死病例新增56例，累計死亡350例，目前全中國確診病例達17,205例、總死亡病例達361人。

南韓政府周一宣布將提出政策，盡可能減少武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊，並承諾會採取行動維持金融市場穩定。

(時報資訊)