《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓在周日新增3起武漢肺炎確診病例，使總確診人數達到15人，周一南韓KOSPI指數開盤後一度重挫近2%，但在逢低買盤進場拉抬下，跌幅大幅收斂，目前僅小跌0.13%。三星電子、SK海力士開低，目前分別漲約1%。 中國湖北省的新型冠狀病毒感染病例在周日一天內新增2,103例、致死病例新增56例，累計死亡350例，目前全中國確診病例達17,205例、總死亡病例達361人。 南韓政府周一宣布將提出政策，盡可能減少武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊，並承諾會採取行動維持金融市場穩定。 (時報資訊) #進場 #韓股 也許您會感興趣 推薦閱讀 富蘭克林華美投信：關注疫情發展 陸股逢低分批配置 13:072020/01/30 財經 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還沒到 13:392020/01/30 財經 台股大跌 政院：國安基金尚無進場需要 13:402020/01/30 政治 武漢肺炎疫情引恐慌 韓股創7周新低 22:582020/01/30 財經 政院：還不到國安基金進場時機 04:102020/01/31 產業特刊 陸港觀盤－陸股短期下修難免 逢低布局 04:092020/01/31 全球財經 被動元件股跌停 外資逢低進場 04:102020/01/31 證券．權證 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 08:112020/01/31 財經 殺過頭！台積電吐怨氣 台股開盤跳漲百點 09:022020/01/31 財經 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 財經熱門新聞 陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 - 財經 - 旺報 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 蘋果、安卓都不好過 郭明錤警告：手機業苦臨3大風險 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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