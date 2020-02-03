大陸新型冠狀病毒疫情延燒，讓華為今年智慧型手機銷售再蒙陰霾，由於蘋果今年上半年計畫推出低價版新機，且下半年有5G新機上市，大陸以外地區銷售成長可期，市場預期，純蘋果概念股的光學鏡頭廠—玉晶光(3406)及在台灣積極擴產的軟板廠—台郡(6269)有機會在大陸全面復工後出現積極拉貨需求，今年營運不看淡。

這兩年對華為可說是屋漏偏逢連夜雨，先是2019年5月遭受美國限制令，無法使用Google服務及高階半導體零組件等，致使去年下半年海外銷售量驟減，幸好靠大陸消費者愛國心撐起銷售，尤其是在5G手機銷售部分，根據市場研究公司Strategy Analytics的最新調查報告顯示，2019年全球5G智慧型手機出貨量達1870萬支，其中華為(Huawei)的5G手機出貨690萬支，以37%的佔有率居冠，且據Strategy Analytics的資料顯示，幾乎所有的華為5G手機都在中國出貨，因而美國制裁對此影響相對較小，三星市佔率為36%，以些微之差位居第二，其後分別是Vivo(佔10.7%)、小米(Xiaomi，佔6.4%)和LG(佔4.8%)。

原本市場預期，2020年5G元年，華為經過2019年供應鏈重組，即將在上半年推出的P 40系列手機銷售可望擺脫美國限令衝擊，未料大陸新型冠狀病毒疫情大爆發，湖北地區包括武漢在內多個城市封城，大陸地區因疫情復工全面延後，消費信心遭到重創，市調機構保守看待大陸地區智慧型手機銷售量，讓華為今年新機銷售蒙上陰影。

儘管大陸地區智慧型手機銷售恐受到疫情影響，不過相較於華為主要市場在大陸，蘋果及三星受到衝擊相對輕微，可以靠大陸以外地區全球銷售降低影響，尤其是蘋果今年上半年將推出低價版新機，下半年又有5G新機可望上市，在新機齊發下，對純蘋果的供應商玉晶光及台郡可說是大利多。

玉晶光廠區在大陸福建廈門，受到玉晶光電(廈門)有限公司所在地福建省發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，玉晶光公告，廈門廠將於2月10日復工，不過看好中高階智慧型手機鏡頭高成長趨勢，玉晶光積極進行擴產，玉晶光去年辦理現金增資35.5億元，資金用於廈門承租廠房及擴產，擴產現正進行中，玉晶光內部期望，擴產計畫在今年首季完工量產。

玉晶光亦在農曆年前1月22日公告，擬由旗下百分百持股的玉晶光廈門子公司參與廈門祥盛特種玻璃現增，投資金額達人民幣2.2億元，折合新台幣約9.56億元，另擬再斥資新台幣34.64億元用以購買機器設備，兩項投資將今年資本支出推升至44.2億元，較去年的資本支出額35.5億元多出24.5%，創下歷年新高。

玉晶光認為，智慧型手機鏡頭持續升級，且多鏡頭趨勢不變，市場需求仍在，維持「今年第1季將優於去年同期」看法。

近幾年台郡深耕5G高頻天線領域，投入5G材料製程研發克服傳輸訊號流失問題等，包括：運用新材料在製程的能力、多層板新製程能力及材料+軟板後模組能力等，2018年成為第一家提出Modified PI新材料技術及成功量產廠商，是美系客戶MPI天線重要供應商，2019年亦持續進入多家一流客戶認證LCP新材料技術及天線模組一元化解決方案，公司預期2020年LCP天線也會大有斬獲，可望成為5G高頻天線龐大商機大贏家。

為因應公司5G高頻傳輸及面板相關新產品佈局需求，台郡在高雄及昆山同步擴產，預計今年第2季進駐設備並測試設備，並於下半年投入量產，根據台郡規畫，2019年資本支出約40億元，其中20億元到25億元用於高雄及昆山廠房建置，15億元用於設備升級；2020年資本支出與2019年相近，主要用於兩個新廠約10億元及全新產線設備建置。

(時報資訊)