豐興調降鋼筋價格 每公噸降300元 11:102020/02/03 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 豐興過年後首度開盤，受到國際廢鋼原料下跌影響，今（3日）開出的本週內銷盤價，繼1日先行調降廢鋼收購價格，每公噸跌300元後，也跟著調降鋼筋價格，每公噸同樣降300元，但型鋼產品則維持平盤。 豐興本週產品報價，分別是廢鋼收購牌價每公噸為7,000元，鋼筋每公噸牌價為15,300元，型鋼每公噸牌價維持20,900元。 (工商 ) #豐興 #調降 #鋼筋 #本週 #每公噸牌價 也許您會感興趣 推薦閱讀 救疫情紓困 陸銀調降貸款利率 04:092020/01/31 焦點新聞 《產業》燁聯2月盤價轉開低，300系不鏽鋼調降1500元 13:242020/01/31 財經 經濟部： 2／1起口罩一片調降為6元 22:142020/01/31 生活 燁聯調降2月盤價 唐榮有望跟進 04:092020/02/01 產業特刊 大幅調降2020年公告地價惹議 財部 擬砍中市統籌稅款 04:092020/02/02 財經要聞 勤業眾信疫情報告 逾4成陸企擬調降業績目標 11:062020/02/03 財經 財經熱門新聞 陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 - 財經 - 旺報 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 蘋果、安卓都不好過 郭明錤警告：手機業苦臨3大風險 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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