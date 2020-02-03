豐興過年後首度開盤，受到國際廢鋼原料下跌影響，今（3日）開出的本週內銷盤價，繼1日先行調降廢鋼收購價格，每公噸跌300元後，也跟著調降鋼筋價格，每公噸同樣降300元，但型鋼產品則維持平盤。

豐興本週產品報價，分別是廢鋼收購牌價每公噸為7,000元，鋼筋每公噸牌價為15,300元，型鋼每公噸牌價維持20,900元。

(工商 )