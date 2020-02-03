今年春節連假因為武漢肺炎陰影壟罩，天氣濕冷且假期天數短，全台各地案場的來客量均受影響，不過，台中房市買氣卻逆勢成長，傳出意外的銷售佳績！其中，遠雄（5522）建設在台中海線的「遠雄之星」系列造鎮案，提早於大年初二開工，成功吸引大量來客，春節連假銷售總額稱霸台中房市。

緊鄰台中港三井OUTLET PARK的「遠雄之星」系列造鎮案，農曆年前大手筆砸下重金推出「感恩祭」、「夢想主場」樂園以及「遠遊幸福五大洲」三大賞屋活動，獎項總值超過四百萬元，年前賞屋人潮便已湧現。「遠雄之星」接待中心趁勢提早於大年初二開工，成功吸引大量來客，春節連假期間單日來客量多達百組，成交戶數達20戶，總銷售金額達1.5億元。

遠雄建設今年全台各地共推出23個新建案，其中，台中大海線地區最受矚目的「遠雄之星」系列造鎮案主打安縵日式美學和親子公設，並已進入完銷倒數階段；最新「遠雄之星8」主打主題渡假式頂級運動宅，搭配三優勢「低單」、「低總」、「高CP值」吸引購屋族群進場，產品規劃25-50坪，每坪單價16萬元起。

遠雄建設表示，由於武漢肺炎疫情發燒，「遠雄之星」銷售現場配合政府政策，定期量測體溫、環境消毒與乾洗手、口罩等防疫措施，讓賞屋客戶安心無虞。

(工商 )