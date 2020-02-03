彰濱聯結車撞4汽機車 飛落高架橋1死3傷 11:152020/02/03 中時 謝瓊雲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彰濱工業區鹿港區入口大橋上午發生重大車禍事故，一輛連結貨櫃車當場翻落橋下。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰濱工業區鹿港區入口大橋上午近10點發生聯結車擦撞3輛自小客車和1部重機車的嚴重事故，1人當場失去生命跡象。（謝瓊雲攝） 彰濱工業區鹿港區入口大橋上午近10點發生聯結車擦撞3輛自小客車和1部重機車的嚴重事故。（謝瓊雲攝） 彰濱工業區鹿港區入口大橋上午近10點發生聯結車擦撞3輛自小客車和1部重機車的嚴重事故。（謝瓊雲攝） 鹿港彰濱工業區入口大橋3日上午近10點，發生重大車禍事故，1輛聯結車擦撞3輛自小客車與1輛重機，聯結車因貨櫃重量不穩當場翻落大橋下，現場1人當場沒有生命跡象，另有3人受傷送醫，詳細肇事原因仍需由警方進一步調查釐清。 目前警消正在現場處理中，並將彰濱工業區鹿港區入口道路封閉，車輛進出須改而第二出入口，也因事故尚未排除，西濱快台61線南下鹿港交流道大塞車。 (中時 ) #聯結車 #彰濱工業區 #彰濱 #工業區 #入口 也許您會感興趣 推薦閱讀 第二波閒置土地公布 三年內須活化 04:092020/01/31 金融．稅務 工業區警友站贈帽燈 員警執勤更安全 10:442020/01/31 社會 青農反對南市府徵收有機農地開發綠能工業區 14:362020/02/01 生活 青農護有機農地 反對變綠能基地 04:102020/02/02 地方新聞 社會熱門新聞 女友特愛「吃香腸」 男大生灌醉她套出驚天秘密 - 社會 情人老公突返家 半裸胖小王掛2樓牆外 下一秒…撐不住先撞車再彈地 - 社會 【直擊情慾按摩1】日操12小時還遭仙人跳 男師連噴被榨乾 - 社會 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 - 社會 口罩「加工」做不停 小7店員崩潰：沒得肺炎先累死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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