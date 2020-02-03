彰濱工業區鹿港區入口大橋上午近10點發生聯結車擦撞3輛自小客車和1部重機車的嚴重事故，1人當場失去生命跡象。（謝瓊雲攝）

彰濱工業區鹿港區入口大橋上午近10點發生聯結車擦撞3輛自小客車和1部重機車的嚴重事故。（謝瓊雲攝）

彰濱工業區鹿港區入口大橋上午近10點發生聯結車擦撞3輛自小客車和1部重機車的嚴重事故。（謝瓊雲攝）

鹿港彰濱工業區入口大橋3日上午近10點，發生重大車禍事故，1輛聯結車擦撞3輛自小客車與1輛重機，聯結車因貨櫃重量不穩當場翻落大橋下，現場1人當場沒有生命跡象，另有3人受傷送醫，詳細肇事原因仍需由警方進一步調查釐清。

目前警消正在現場處理中，並將彰濱工業區鹿港區入口道路封閉，車輛進出須改而第二出入口，也因事故尚未排除，西濱快台61線南下鹿港交流道大塞車。

(中時 )