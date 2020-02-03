孫文學校總校長張亞中（中）赴中央黨部抗議參選制度不公。（黃世麒攝）

立委江啟臣戴著口罩，赴國民黨中央完成主席補選登記。（黃世麒攝）

藍天行動聯盟到中央黨部抗議，推倒路障。（黃福其攝）

國民黨主席補選今天登記首日，立委江啟臣在場外有藍天行動聯盟高聲抗議中，率先完成登記，拔得頭籌。依黨中央規定，辦理登記時須繳交7751份連署書，江啟臣共繳交3萬4782份，是規定數的近五倍。

江啟臣上午10時許由前立委蔣乃辛、新北市議員陳偉杰及多位助理手持「敢變」標語陪同，完成登記，前國策顧問林水吉特地來「讚聲」，表示年輕人願意出來承擔，令人佩服。江啟臣則重申改革的必要性，也主張國民黨須集體決策，若當選黨主席會有決策平台。

今早江啟臣登記前，孫文學校總校長張亞中由前國民黨發言人毛嘉慶陪同，搶先一步「登記」。不過張亞中不曾擔任中央委員、中評委，資格不符，且未進行黨員連署，先前只留下兩百萬元支票，並未完成「領表」，今早只到場發表反對舊規矩、壞規矩限制黨員參選主席的聲明，黨中央基於尊重，仍讓他進入登記處表達心聲。黨中央準備一封解釋函，要連同兩百萬元支票退給張亞中，但張並未接受即離去。

今早藍天行動聯盟主席武之璋及其成員約10人，也到黨中央抗議，指郝龍斌及江啟臣等人是藍皮綠骨，沒資格參選黨主席，武之璋也抗議他要選黨主席遭阻撓，還有人高喊要前主席吳敦義回來參選黨主席。

藍天行動聯盟突襲地推動大門外的路障，直闖中央黨部二樓，一度與保全人員推擠，警方也迅速介入，最後經協調才退出中央黨部大樓。

張亞中到國民黨中央黨部發聲明。（黃福其攝）

藍天行動聯盟與保全員在中央黨部大廳電扶梯前推擠。（黃福其攝）

江啟臣完成國民黨主席補選登記。（黃福其攝）

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