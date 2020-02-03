大陸國家發改委副主任連維良3日上午在記者會表示，大陸醫用N95口罩現在各方面匯整的需求很大。到2日晚上，發改委按一倍以上的規模擴大產能，準備原料，並且啟動生產分工。現在不少企業擔心將來會不會產能過剩？「我們明確告訴他們，疫情過後富裕的產量，政府將進行收儲。只要符合標準，企業可以開足馬力組織生產。」

連維良表示，發改委採取兩辦法解決口罩緊缺問題：首先、增加供應。正全力以赴增產、擴能，醫用N95口罩需求很大，到2日晚間已按一倍以上規模組織產能，準備原料，只要符合標準，企業可開足馬力組織生產；其次，科學合理使用。要按需、按功能使用，避免過度使用。一般防護不要擠占醫用資源。

針對口罩難買的問題，工信部總工程師田玉龍表示，大陸口罩的生產總體上產能是每天2,000多萬個，產能全球最大，N95口罩和醫用外科口罩總體來看保證供應的能力是夠的，但恢復需要時間。

(工商 )