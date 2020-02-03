第二階段罷韓年初五正式啟動，截至昨（2）日晚間，已累計超過11萬份罷韓連署書。罷韓四男子今日也一起出面感謝高雄市民，不畏低溫、武漢肺炎出門連署。
1月29日罷韓「光復高雄」總部正式成立，第二階段罷韓連署宣布啟動。「Wecare高雄」臉書指出，至昨日深夜，共計五天，彙整總部、代收點、民代里長、台灣基進黨部、罷韓特工擺攤隊、公民割草行動，總計11萬7818份連署。
Wecare感謝高雄人，以一天超過兩萬份的速度，展現自己的公民權，「感謝第一個十萬，需要第二個十萬，堅持第三個十萬」。
另外，Wecare也提出「三個重要呼籲」，包括「政務官退出高雄選舉委員會」，希望韓國瑜競選市長時的高雄選委會，政務人員全部退出，也嚴正呼籲韓粉自重，停止恐嚇謾罵與抹黑。
最後，Wecare呼籲高雄人，謹慎填寫每一張連署書，因為每一張連署書都不願意讓韓國瑜剔除，也請已經連署的市民朋友，「每一個至少再催出五張尚未連署的周邊親友」，維持連署速度，也請拿到連署書的人，儘速繳回。
(中時電子報)
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