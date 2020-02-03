英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline，GSK）與流行病防範創新聯盟（CEPI）今天表示，雙方將攜手合作，致力研發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫苗。

根據雙方發布的聲明，葛蘭素史克將提供其「佐劑技術平台」，用於研發疫苗。

路透社報導，佐劑之應用將可提高疫苗的產量，可提供給更多人施打。

聲明中指出，葛蘭素史克與CEPI所資助的澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）簽署第一份合作協議，未來葛蘭素史克也將與CEPI所資助的其他機構攜手合作。

武漢肺炎目前並無疫苗可打，但有幾個組織團體包括CEPI等，正在全力研發中。

法國巴斯德研究院（Pasteur Institute Foundation ）上月31日表示，已經成立一任務團隊，目標在20個月內研發出病毒疫苗。而德國聯邦教育和研究部長卡爾利茨克（Anja Karliczek）則表示，她預期在「數個月內」可研發出疫苗。

(中央社)