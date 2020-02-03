本名劉依函的「太陽花女王」的劉喬安（劉依函）與號稱「餐飲大亨」的前男友莊起鳴，因與友人投資法式餐廳，經營不善倒閉後，股東懷疑劉、莊涉嫌挪用資金，憤而提告詐欺、背信、偽造文書等罪嫌，檢方一度不起訴2人，但遭高檢署發回，台北地檢署3日再依罪嫌不足將2人不起訴。

不過，檢方調查期間，李姓股東懷疑餐廳股本問題，有驗資不實情事，另提告2人違反公司法，檢方亦認為罪證不足，一併不起訴處分。

「太陽花女王」劉喬安，多年前與友人集資600萬元在北市信義區開間法式餐廳，不料僅經營8個月就倒閉，股東事後查帳發現公司的錢疑遭劉喬安及男友莊起鳴挪用，對2人提起詐欺、背信、偽造文書等罪的告訴。北檢調查後將2人不起訴，股東不服向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查。

檢方二度偵查期間，劉喬安因屢傳未到，檢方去年3月曾開拘票指揮警方拘提她，劉被上銬帶進法警室，崩潰大喊「警察為何要抓我」，檢察官說明因她屢傳未到，劉女辯稱是戶籍地變更而未收到傳票，非故意不出庭，檢察官訊後將她請回。

(中時 )