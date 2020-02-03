武漢肺炎疫情升溫，各地搶購買口罩，北市副市長黃珊珊今表示，衛生局將釋出20萬片戰備口罩，支援北市醫療院所，及基層醫院及照護機構，其中12萬片給四大醫院為台大、北醫、北榮、萬芳，7萬由相關公會轉發給防疫基層機構，1萬則給照護機構。

黃珊珊表示，昨上午收到中央流行疫情指揮中心，所釋出的戰備外科口罩，加上衛生局釋出戰備外科口罩，合計配發20萬800片，而戰備外科口罩將優先發給予傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院，基層醫療機構及照護機構因配合負擔防疫工作，也列為發放對象。

不少民眾憂心買不到口罩，對此，黃珊珊指出，地方政府都是接受配送，通路都是中央統籌給超商，沒辦法干涉，連北市自己的貨源都是中央徵用，只能等中央配送。

黃珊珊認為，民眾在超商排隊這也是很危險的事，原本要分散人群也變成聚集人群，將來也要做調整，市長柯文哲說如果要徵用就要有配給制度，既然徵用就不能自由買賣、交易，比如就開始實名制或其他方式，不然很多人還是買不到，這部分徵用和配給是要合一，她舉例，健保卡每個人買一次，這樣會比較好，但目前礙於設備問題，沒有辦法實施。

衛生局表示，醫院防疫7天所需之口罩量，既有台大、北醫、北榮、萬芳醫院庫存不足，衛生局合計配發12萬餘片給4家醫院，配合防疫之基層醫療機構，由相關公會轉發7萬片口罩，照護機構由衛生局發放1萬片。

衛生局強調，北市外科口罩仍有相當大的需求，此次釋出因應第一線緊急需求，各單位仍強烈反映有口罩需求，而北市醫療人力為全台之冠，投入防疫人力成本為最高，已向中央流行疫情指揮中心提出需求，呼籲中央機關釋出徵用口罩儘早配發。

(中時 )