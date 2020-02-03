武漢肺炎疫情觸動外資拋股板機，觀察外資近期賣超，除台積電(2330)外，中信金(2891)的賣超量也相當可觀。中信金去年累計稅後盈436.16億元、年成長高達21.05％，每股稅後盈餘（EPS）2.2元。以今天盤中價21.8元計，本益比已經下修不到10倍。

中信金旗下台灣人壽上周五（31）日召開董事會通過，以新台幣62.1423億元為上限，分次參與「午資公司」辦理之各次普通股現金增資，以維持99%持股比例，並依「台中洲際棒球場開發案」投資計畫，投入資金興建及營運。

台灣人壽表示，為配合政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設之政策，台灣人壽依照相關法令投資臺中洲際棒球場開發案，待開發完成後預計可獲得長期租金收入，有助於提升長期穩定之收益。

此外，台灣人壽也進一步說明，本案多功能運動中心及立體停車場皆已完工且營運中，目前正進行娛樂商城開發作業。配合履行本案合約及投資計畫之必要，因應新建娛樂商城之資金需求，台灣人壽將依持有99%股權比例參與午資公司增資以履行股東義務，配合打造專屬台中結合運動、休閒與娛樂的園區。

近年來，台灣人壽積極配合參與政府各項公共建設，已陸續有投入台中洲際棒球場開發案、宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案、高雄市和發產業園區開發案等，總金額達260億元，為國內壽險公司最多，展現帶動地方發展與共榮的決心。

(時報資訊)