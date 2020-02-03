《日股》陸股重挫，日股早盤跌0.96％ 11:252020/02/03 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎重創經濟的擔憂升高，受中國股市重挫打擊，周一日經225指數早盤收跌0.96%，為22,981.99點，稍早前一度跌1.8%，創10周新低，以非必需消費品和科技股表現最疲弱。 東證一部指數早盤收跌0.65%，為1673.53點。 個股方面，以百貨公司業者三越伊勢丹控股跌幅最大，重挫6.16%。綜合商社豐田通商下挫6%，跌幅排第二。加工食品和醫療保健公司味之素大漲7.06%，漲幅領先。 (時報資訊) #重挫 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情攪局！台股盤中一度重挫超過500餘點 10:152020/01/30 財經 《台北股市》盤中焦點股：南六、美吾華、太景、恆大、雙邦、國光生 10:172020/01/30 財經 受武漢肺炎疫情拖累 港股跌逾200點 10:512020/01/30 財經 《台北股市》台股收跌696點，史上最大 16:142020/01/30 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、國巨、南六、旺宏、恆大、和桐 10:172020/01/31 財經 大咖外資匯出？新台幣止跌強彈 11:022020/01/31 財經 疫情升溫+經濟疲弱 美股大跌 21:302020/02/01 財經 經濟陷苦戰 美股三聲無奈 04:092020/02/02 全球財經 《台北股市》盤中焦點股：富邦媒、新纖、南六、統一、熱映、盛群 10:342020/02/03 財經 《類股》美食-KY殺破百元，觀光類股續墊後 11:082020/02/03 財經 財經熱門新聞 陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 - 財經 - 旺報 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 蘋果、安卓都不好過 郭明錤警告：手機業苦臨3大風險 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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