武漢肺炎重創經濟的擔憂升高，受中國股市重挫打擊，周一日經225指數早盤收跌0.96%，為22,981.99點，稍早前一度跌1.8%，創10周新低，以非必需消費品和科技股表現最疲弱。

東證一部指數早盤收跌0.65%，為1673.53點。

個股方面，以百貨公司業者三越伊勢丹控股跌幅最大，重挫6.16%。綜合商社豐田通商下挫6%，跌幅排第二。加工食品和醫療保健公司味之素大漲7.06%，漲幅領先。

(時報資訊)