經營85度C的美食-KY（2723）營運遭逢雙逆風，投顧法人對近年擔當成長主力的美國營運動能轉趨看守，並認為武漢肺炎疫情將對中國大陸業務造成下行風險，預期美食今年營收恐下滑中個位數百分比，並調降今、明年每股盈餘預期5％、9％。

受武漢肺炎疫情升溫衝擊，美食股價自鼠年開紅盤以來一路崩跌，今（3）日開盤後再度直殺跌停價92.7元，苦吞第3根跌停板，並一舉失守百元關卡，創下上市以來新低。三大法人鼠年以來合計賣超520張，其中外資賣超42張、投信買超2張、自營商賣超480張。

美食2019年自結合併營收231.76億元，年減3.92％，仍創歷史次高，以功能性貨幣計算為人民幣51.82億元，年減2.03％。公司今年規畫在中國大陸推動門市、產品年輕化，美國進軍內華達州及奧勒岡州拓展版圖，台灣亦推出新型態3代店，力拚營收重返成長軌道。

投顧法人指出，美食截至去年底在美國分店數達66家，達成預期達66～68家目標的底標，但今年新增門市數目標自15家調降至10家以下，認為此舉顯示85度C美國新門市營收貢獻低於現有門市，導致每股銷售額（PSD）下滑，對美國業務後市看法轉趨保守。

中國大陸方面，投顧法人指出，85度C去年客流量仍見雙位數衰退，隨著武漢肺炎疫情逾春節爆發，導致15個城市封城，星巴克亦宣布半數中國大陸門市暫停營運，預期疫情將對美食中國大陸業務造成下行風險，預期美食中國大陸上半年營收將年減5％。

由於總體經濟不穩定、市場競爭激烈，在中國大陸經濟復甦緩慢、美國成長動能轉趨保守，加上武漢肺炎疫情恐對中國大陸業務造成進一步衝擊，投顧法人對美食營運後市看法趨守，預期今年營收恐下滑中個位數，獲利則可望小幅成長、但調降每股盈餘預期。

(時報資訊)