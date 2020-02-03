今年 1 月中旬歐洲議會提議透過統一手機充電連接埠來減少電子垃圾，根據近日歐洲議會投票結果，贊成統一手機充電連接埠的一方獲得壓倒性票數，最快今年 7 月就將立法執行。這項提案首當其衝的，無非就是蘋果(Apple Inc.)旗下的 Lightning 充電器規格，包含全球可能高達 10 億以上的 iOS 裝置用戶，以及廣大的蘋果周邊廠商，都將因此受到不小影響。

《路透社》報導，歐洲議會在 1 月底針對統一手機充電接口的提案進行投票，結果投票票數為 582 比 40，贊成比例高達 93%。歐洲委員會必須要接受這項決議，並且起草相關法律，且在此後擔任執法部門的角色，該法案預定今年 7 月就將執行。這項決議主要的目的在於減少電子廢棄物(電子垃圾)的數量。根據過往數據，2016年在歐洲就產生了1230噸電子垃圾，平均每個居民負擔16.6公斤。立法機構認為統一充電器的規格，可以進一步降低電子垃圾量。據了解，本次投票決議影響的充電器規格，不僅單指手機，也涉及平板電腦、電子書閱讀器等等。此外，該決議也指出應該要為無線充電器制定規格，讓它們可為多種裝置進行充電。

針對先前歐洲議會嘗試透過立法來統一手機充電器規格一事，蘋果先前回應指出，這是扼殺創新，並且也將影響廣大蘋果用戶，讓他們必須購買其他的充電器(以及充電線)。根據日前蘋果公布的最新 2020 年第一季財報(反映2019年第四季營收情況)，當前全球的活躍蘋果裝置總計約 15 億台，預計當中 iPhone 約有 10 億台之譜，是活躍的蘋果裝置中所佔據比例最大的一款產品。若是歐盟強迫蘋果更換 iPhone 充電器規格，影響幅度也不小。且另一方面也會因為因為蘋果用戶必須要更換充電器，造成另一波電子垃圾的問題。

事實上，歐洲議會統一手機充電器規格的立法決議所點出的電子垃圾問題，不僅出現在手機、平板、電子書閱讀器等層面。在越來越多裝置「智能化」的趨勢下，智慧手環、智慧手錶、無線耳機、甚至是各類智能家電的充電器，若沒有妥善規範並且制定完善的回收機制，電子垃圾的問題將難以解決。

以蘋果 iOS 裝置為例，蘋果在 2018 年 10 月份推出的第三代 iPad Pro 當中首次採用了 USB Type-C 連接埠(MacBook自2015年春季開始已改採用 USB Type-C充電)，此後 iPhone 會否跟進的議題就持續不斷被討論，不過至今仍舊沒有實現。最近一次蘋果發表新 iPhone (iPhone 11系列)是在2019 年 9 月，仍舊是採用 Lightning 連接埠。

關於iPhone不用Lightning連接埠的議題，先前天風國際證券分析師郭明錤曾預測，蘋果會更激進的在2021年推出一款提供「全無線體驗」的高階iPhone。也就是沒有具備有線充電孔，僅能支援無線充電。如果成真，如果這才是蘋果的願景的話，iPhone 是否棄 Lightning 改 USB Type-C 就不是這麼重要的事情。從歐洲議會的決議來看，或許蘋果 iPhone 改用 USB Type-C 連接埠的日子(或者全無線體驗)的日子將會更快到來。

(中時電子報)