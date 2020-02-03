東山迎佛祖今天凌晨起駕回鑾白河，點燃聖火後啟行。(莊曜聰攝)

現場吸引數千民眾參與。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

「起駕回鑾！」3日凌晨大批信眾前往白河火山碧雲寺，恭迎「正二媽」觀音佛祖回駕東山碧軒寺，數千信眾將寺廟周邊擠得水洩不通，市長黃偉哲到場點燃聖火，恭迎觀音佛祖登轎安座，他也祈求觀音佛祖能保佑這一年國泰民安、風調雨順，更盼望武漢肺炎的疫情可以早日解除。

東山迎佛祖的習俗，緣起於張丙之亂，白河火山碧雲寺受災焚毀，西元1844年時東山先民遵從佛祖指示，迎請「正二媽」到東山搭建便房安奉，並且由當時東山鄉境內16庄頭及白河鎮4里民眾共同集資興建碧軒寺，將碧雲寺號為「祖家」，每年農曆12月23日恭送佛祖返回碧雲寺過春節，待正月初九，再迎返東山碧軒寺。

南市府文化局指出，東山迎佛祖是白河和東山地區的先民相傳而來，是重要的廟宇文化，它不僅是宗教活動，也是台灣重要的無形文化資產，非常珍貴，更感謝民眾參與，讓東山迎佛祖的活動可以代代相傳。

在「東山迎佛祖」回駕大典中，來自全台各地宮廟的轎班、陣頭技藝及信徒絡繹不絕，將整個廟埕擠得水洩不通，半夜出發，眾人點起火把簇擁觀音佛祖神轎，一路徒步護送，遠看猶如一尾火龍，相當壯觀，包括台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良、立委賴惠員、陳亭妃、市府文化局長葉澤山、市議員沈家鳳、李宗翰、趙昆原、劉米山等人都出席活動。

一行人進入東山市區之後，開始遶境，沿途居民擺設香案參拜，預計下午回到白河碧軒寺。

(中時 )