內閣滾動調整 行政院：防疫優先 11:332020/02/03 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照／林縉明攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇內閣全力投入武漢肺炎防疫工作，但立法院副院長蔡其昌卻在此時建議內閣可微調，納中生代及新生代，包括前立委李俊俋、吳怡農及林飛帆等人。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，防疫優先，沒有回應。 蘇揆上月才獲總統慰留，全體閣員暫時未作調整，據了解， 蘇揆並不是不改組內閣，而是採滾動式修正檢討，但目前尚無改組的明確規劃。 對於民進黨二度完全執政，蔡其昌建議應納中生代及新生代進入行團隊，Kolas表示，目前以防疫優先，對於蔡其昌的建議政院沒有回應。 (中時 ) #內閣 #防疫 #蔡其昌 #行政院 #蘇貞昌 #Kolas Yotaka 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌，你錯了！ 04:102020/01/30 時論廣場 影／武漢肺炎口罩之亂 價格、數量行政院一次說清楚 11:472020/01/30 政治 游錫堃、蔡其昌、柯建銘 新國會鐵三角 12:552020/01/30 政治 《經濟》2020年台灣經濟，蘇貞昌：內需續推動成長 14:152020/01/30 財經 防疫大作戰 四分局駐點彩虹眷村宣導防疫 17:272020/01/30 社會 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 永慶房產集團春節期間即成立「武漢肺炎防疫小組」全面啟動防疫作業 14:192020/01/31 財經 兩院爭端再起 行政院明令不出席考試院會 12:342020/02/02 政治 侯友宜視導武漢肺炎防疫演練 新北消防全力強化防疫作戰 18:312020/02/02 社會 避免群聚感染風險 苗縣學校延後、停辦寒輔 20:592020/02/02 生活 政治熱門新聞 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 影／爆武漢台人隔離地惹議 柯文哲：如果不能講要先說 - 政治 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地區」：剩一堆！ - 政治 蔡政府防疫做半套？高嘉瑜挖出4大漏洞！ - 政治 疫情台灣真會第二慘？台大醫秒回 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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