蘇內閣全力投入武漢肺炎防疫工作，但立法院副院長蔡其昌卻在此時建議內閣可微調，納中生代及新生代，包括前立委李俊俋、吳怡農及林飛帆等人。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，防疫優先，沒有回應。

蘇揆上月才獲總統慰留，全體閣員暫時未作調整，據了解， 蘇揆並不是不改組內閣，而是採滾動式修正檢討，但目前尚無改組的明確規劃。

對於民進黨二度完全執政，蔡其昌建議應納中生代及新生代進入行團隊，Kolas表示，目前以防疫優先，對於蔡其昌的建議政院沒有回應。

(中時 )