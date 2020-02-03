羅技旗下的電競設備領導品牌Logitech G於日前正式宣布，成為韓國T1職業電競戰隊的官方贊助商，將全面支援T1培訓或比賽所需之相關設備與技術，也將共同研發電競相關技術，為玩家們打造專業級、更強勁的電競武器。

T1電競戰隊於2004年成立，是全球電子競賽中獲得最多榮譽的隊伍之一，而T1的英雄聯盟團隊自2012年起共贏得三次《英雄聯盟》世界盃冠軍。這些殊榮可歸功於T1 當家明星選手「Faker」，除了以出眾、華麗的技巧與實力，帶領戰隊奪得無數冠軍外，更是《英雄聯盟》史上第一位達成官方舉辦賽事的冠軍大滿貫成就。

針對Logitech G與T1強強聯手，Logitech G代表Brent Barry表示：「Logitech G很高興成為T1戰隊的合作夥伴，T1戰隊的成績有目共睹，不僅是韓國的傳奇，同時也成功征戰許多國際級賽事；藉由雙方合作，我們將傾力為T1選手打造最專業、完善的電競設備與技術，成為他們的堅實後盾，以期攜手締造更多輝煌榮耀，也盼雙方持續於專業領域交流共享，引領電競產業朝下一階段邁進！」

T1執行長Joe Marsh表示：「隨著T1戰隊規模擴增、近年電競產業蓬勃發展，我們很榮幸能與全球電競設備領導品牌－Logitech G合作，不僅是對選手的肯定，相信對團隊的未來發展將有很強大的助益。」

(工商 )