2020台灣燈會將在本周六元宵節晚間開燈，連展16天。因應新型冠狀病毒疫情，交通部觀光局與台中市政府等相關機關召開多次會議研商，現階段除要求工作人員必要時應配戴口罩、周邊環境定期消毒外，也會依據中央流行疫情指揮中心發布的指引，適時調配活動會場的管制措施，主辦單位設置的燈會醫護中心準備適量洗手用品，提供給有需要的民眾使用。

交通部觀光局表示，依據中央流行疫情指揮中心1月29日公告的「嚴重特殊傳染性肺炎因應指引：大眾運輸及公眾集會」建議，辦理活動之前應依據人數及時間，準備足夠的個人清潔及防護用品，包括：洗手乳、擦手紙等；活動期間則應備妥乾洗手液等供有需要的民眾使用，並請有呼吸道症狀的旅客配戴口罩、使用乾洗手液。

觀光局表示，努力讓一年一度的台灣燈會在元宵節開燈，交通部由祁文中次長視察燈會主燈區，再次邀集觀光局、台中市政府、高鐵公司、台鐵局、鐵路局及公路總局等相關交通接駁疏導機關會商，研訂燈會的防疫措施；會中已重申依據燈會各設施的權管責任，由權管單位於燈會交通接駁站、醫療救護站準備乾洗手消毒液供民眾使用，民眾如果在燈會現場感到身體不適，也可到救護站尋求專業醫療協助，後續透過在各交通場站通路加強遊客衛教宣導。

觀光局表示，從2月8日到23日共有16天，從開燈到閉燈的時間較長，有利於分散賞燈，另台灣燈會場域多為戶外開放空間，請民眾無須過度緊張，應確實做好自身防疫工作，落實健康自主管理，如有發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀者，建議應在家休養或主動通報救護站工作人員，並依醫護人員指示儘速就醫治療。

(中時 )