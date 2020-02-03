滯留武漢的台灣民眾，傳有200多人最快3日搭乘大陸航空包機回台。對此，陸委會3日上午表示．已注意到相關訊息，我方持續盡力溝通中，希望很快能有具體結果。政府已經做好準備，隨時啟動相關檢疫安置措施。

陸委會表示，企盼雙方能在確保我方滯留人員的健康權益，以及兼顧防疫需要，共同合作，作好妥善安排，讓我方滯留人員儘速順利返回台灣。

陸委會表示，有關滯留武漢民眾返台之檢疫隔離、醫療協助等相關防疫事宜，中央流行疫情指揮中心已經進行相應準備，一定會確保整體防疫及國人健康安全。

(工商 )