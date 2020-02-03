今年春節連假因為武漢肺炎攪局，加上天氣濕冷，全台各地案場來客數與買氣普遍受到影響，不過，總太地產（3056）、坤悅開發（5206）、永福地產等台中新案，卻紛紛傳出銷售佳績，帶動整體銷售量攀升。

其中，總太地產位於台中市北屯區大十期重劃區的「總太聚作．共好幸福銷售中心」提前於大年初三開工迎客，吸引大量賞屋客群。總銷金額66億元的「總太聚作」、以及總銷23億元的「共好MELODY」雙建案，春節期間單日平均來客數逾20組；「總太聚作」自去年第四季開賣至今，目前整體銷量已破五成；「共好MELODY」整體銷售量則逼近9成。

此外，受惠於中信金集團將攜手百貨南霸天「漢神百貨」、砸下逾62億元打造「台中洲際娛樂商城」的利多刺激，位於商城第一排的總太集團永福地產「洲際W」案，總銷高達80億元，大年初四開工即吸引不少首購族、置產客上門賞屋，目前整體銷售已衝破八成。

此外，坤悅開發台中各案場皆於初三開工搶市。其中，位於太平區與大里區交匯處、總銷7.7億元的坤悅「迎新墅」，位於長億國小重劃區，產品規劃建坪54坪、4-5房；因擁有地段、交通、商圈、學區等優勢，頗受首換、小家庭的青睞，春節期間吸引不少賞屋客上門，整體銷售率坐七望八，預計今年5月完工交屋。

坤悅開發去年下半年陸續推出台中東區、總銷7.6億元的「坤悅高飛」，以及南屯區、總銷4億元的「坤悅好時光」，兩新案推出即吸引高詢問度，春節假期不少客戶上門賞屋，帶動人氣與買氣。

(工商 )