香港醫管局員工陣線3日發動罷工，要求香港政府「全面封關」而減少大陸與香港人員往來的機會，大約3,000人將會參與。香港醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，已啟動重大事故控制中心監察情況，目前急症室情況維持正常。

香港經濟日報報導，楊諦岡3日上午表示，在醫護發起罷工後，非緊急服務的影響超過5成，包括預約手術等工作。醫管局為減低對病人的影響，會個別通知延押後手術的病人；日間門診方面，醫院會為舊症病人補充藥物，也盡量為新症病人診治，如病人擔心醫院不安全可作重新預約。

此外，普通科門診及職業治療服務受影響，楊諦岡表示，專業治療服務的人員罷工人數較多，因此物理治療門診服務受影響較大。他希望病人可以理解現時情況，如對病人帶來不便，感到十分抱歉。

在口罩供應方面，據香港信報報導，楊諦岡表示，上月口罩用量大增，較以往冬季流感期間更高，農曆新年前已加大訂購，但受大陸延長農曆新年假期影響，現時存量不足3個月，會盡力補充。

(工商 )