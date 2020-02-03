諾迪克半導體（Nordic Semiconductor）宣布與位於美國加利福尼亞州聖地牙哥的低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy /Bluetooth LE）堆疊開發商Packetcraft合作推出了一款LE Audio評估平台（LE Audio Evaluation Platform）。這款LE Audio解決方案展示出LE Audio的效益，用以支援藍牙技術聯盟（Bluetooth Special Interest Group，SIG）預計在2020年上半年發布的全新LE Audio規範。

現今藍牙無線音訊解決方案採用傳統藍牙技術，但是LE Audio導入了一種利用於低功耗藍牙無線電的新型高品質無線音訊解決方案，可實現比傳統藍牙音訊更低的功耗，從而顯著地延長電池壽命，帶來更好的音訊品質，並得以開發兼具無線數據傳輸和音訊串流傳輸能力的設備。此一技術還支援廣播以進行音訊共享。

Nordic的LE Audio解決方案包括利用該公司nRF52832低功耗藍牙系統單晶片（SoC）的硬體參考設計、音訊IC領導廠商Cirrus Logic帶有整合式LE Audio DSP的CS47L35智慧編解碼器、Packetcraft的低功耗藍牙主機堆疊（host stack）和支援LE Audio的鏈路層，及一套LE Audio軟體開發套件（SDK）。此一平台讓開發人員可以開始評估如何把該技術用於藍牙LE Audio產品，諸如無線揚聲器、耳掛式耳機和真正無線的耳塞式耳機等。

LE Audio評估平台的設計可在訊號發送端，例如音訊訊號源、手機語音通話和點對點通話（peer-to-peer call）、或訊號接收端的音訊播放、耳機播放和點對點通話中運行。要完成LE Audio的鏈接需要一組成對的設備（發送端和接收端）。Nordic的LE Audio解決方案還具有Cirrus Logic的SoundClear功能，可用來執行上行鏈路的噪音降低和回音消除、增強播放、語音控制和聽力增強（hearing augmentation）。

該評估平台包含一個最多可容納六個麥克風或兩個揚聲器的聲學連接器、一個3.5mm耳機插孔、一個3.5mm發送端插孔和一個用來充電、除錯（使用Nordic的開發工具）和聲學調音（使用Cirrus Logic的WISCE平台）的USB連接器。將音訊從發送端設備以無線方式串流傳輸到無線接收端耳塞式耳機時，與現今傳統的藍牙解決方案相比，LE Audio評估平台可將電池壽命延長約40％。

Nordic是低功耗藍牙解決方案的市場領導者，而LE Audio評估平台的推出正象徵該公司已進入新的LE Audio領域。這款解決方案讓工程師能夠以Nordic成熟的硬體、軟體和開發工具來充分發揮LE Audio的卓越品質、功能和使用案例的增強功能。

Nordic Semiconductor產品管理總監Kjetil Holstad表示，雖然傳統的藍牙音訊可提供令人滿意的無線聲音解決方案，但是LE Audio更上一層樓，提供了顯著增強的性能。它將會是一個令人興奮的新領域，Nordic計畫提供領先的LE Audio解決方案，在其中扮演關鍵角色。LE Audio評估平台的推出，正是此一旅程的第一步。

(工商 )