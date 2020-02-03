勤業眾信聯合會計師事務所今（3日）發布Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告，顯示能源、資源及工業產業等三類傳統製造業是重災區，主要因無法提供彈性及遠端工作環境；46％企業預計調降2020年業績目標；超過八成企業、九成外資企業認同，提供員工彈性的工作方式是當務之急。

Deloitte報告指出，新型冠狀病毒（2019-nCoV）全球肆虐，為企業帶來三大衝擊：無法正常服務客戶、無法施行正常管理機制、銷售下滑現金流緊張。疫情持續延燒，企業也可能面臨原物料供應延遲或中斷、客戶需求變化或成本上升、物流短缺交貨延遲或困難、員工健康防護不足等各種策略和經營風險。

勤業眾信管理顧問服務部副總苗德荃指出，受調查企業認為影響最大的是「銷售量下滑致使現金流緊張」，消費、金融服務和地產、教育三大產業則回應，「無法正常服務客戶」影響最鉅。

整體而言，能源、資源及工業產業等傳統製造型企業，是此次疫情影響最嚴重者，在提供彈性工作及線上遠端工作環境所遇到的阻力最大，因此管理重點應加強建置疫情防衛措施、保障工作環境安全。

同時有受調查企業回應，藉由此次疫情意識到須盡速建立服務客戶的新模式、和客戶溝通的新方式；九成的外商認為「提供員工彈性的工作方式」是當務之急，並在制定應對政策、實施溝通、提供員工心理和物質援助等，展現最快速行動；超過五成的政府和公家機關將「疏導員工心理壓力」視為現階段管理重點。

此外，Deloitte報告彙總，年節後員工返抵工作職位困難、原物料運輸受阻、缺乏可支撐遠距工作的軟硬體設備與條件，以及公司管理階層危機意識不足，都是企業疾呼應正視之癥結點。

(工商 )