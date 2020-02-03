4歲男童逛燈會迷路平鎮警助回母親懷抱。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

2020桃園燈會將老街溪畔點綴得光彩奪目，熱鬧非凡，吸引上萬人潮前往賞燈，卻讓一名4歲小男童迷了路，幸好平鎮警方協助，邊照護男童，邊請服務台廣播，終於讓可愛的男童有驚無險地回到母親的懷抱。

平鎮警分局副分局長陳怡城表示，2020桃園燈會「光之桃花源」活動於1月31日熱鬧登場，賞燈民眾人山人海，一名與母親前來賞燈的4歲吳姓男童，因為被絢麗的展燈吸引，不慎與母親走散，回過神來發現母親不見，嚇得蹲在草地上大哭。

路人發現，趕緊將男童帶到機動派出所請求協助，警員鄺鏡達見狀立即上前安撫男童情緒，待孩童冷靜後再耐心詢問相關資料，所幸男童記得自己名字，並請服務台工作人員協助通報廣播，等待同時，員警也準備餅乾零食讓男童食用、陪他聊天，分散他難過的心情，充當臨時保姆照料男童。

男童的母親聽見廣播後著急的衝到機動派出所，男童見到母親後也相當激動，立刻衝上前抱緊母親痛哭，母親也用力擁抱孩子，並不斷點頭向警方道謝。警方也呼籲，2020桃園燈會展期至2月12日結束，還有將近十天的時間，如闔家前來賞燈，務必注意兒童安全，不要讓孩童離開視線範圍，切勿因一時疏忽而造成終身遺憾。

(中時 )