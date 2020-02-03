口罩供應量不足，引發民眾恐慌，新北市長侯友宜2日建議可用健保卡到藥局領取，他今（3）日參加新北市議會民進黨團總召交接儀式受訪時再提出，可仿照新加坡、澳門地區用身分證或是戶口名簿的實名制，只要中央覺得可行就可以。

侯友宜指出，目前為止口罩供應量確實不足，且在整個源頭、物流配送及到據點，沒有公開透明，且據點到底發送多少，應該要很清楚給全國民眾交代。

侯友宜表示，新北市光藥局就有一千多個，如果用健保卡來領取，採取實名制，大家也不要慌不要亂，每一個人都拿得到，中央把量提供足購大家領得到，心就會安定，不會造成民眾恐慌，盼中央聽到這樣聲音。

侯友宜說，也可以仿照新加坡、澳門，看要不要用身分證，甚至有民眾也說用戶口名簿等其他方式，只要中央覺得可行，更重要現階段武漢肺炎高峰期，大家可以共體時艱，每一個人不囤貨、不搶貨，按照規矩來，相信口罩就會穩穩的配送到每一個人手裡，中央這幾天應該趕快面對這問題，來做一個解決。

(中時 )