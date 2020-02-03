中國股市北上資金持續挹注，觀察包括深股通、滬股通的北上資今年來還是呈現流入，共淨流入383.92億人民幣，市場法人表示，資金動能不斷持續挹注，法人資金卡位明顯，股市可望持續受惠。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，a股已經被納入全球多種指數體系，外資將持續提高在a股市場的參與度，外資藉由北上通道增加A股投資，北上資金(滬股通+深股通)已成為第二大資金流入A股市場，此外，MSCI於去年11月進行第三次擴容，A股權重將從15%提高到20%，且首次納入中型股，預估可望陸續帶來將近人民幣2000億的資金流入，不過，參考台韓過去被MSCI納入指數的發展過程，外資佔A股權重還有很大提高空間。北上資金從2019年6月開始至今已連續8個月呈現淨流入，期間共流入3363.71億人民幣。深滬通北上資金將持續湧入中國股市，進而有機會帶動中國股市上漲契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，中國在企業獲利面表現仍相對樂觀，加上資金面的挹注，皆有助為股市表現提供穩固支撐。隨市場利率往下，有助於風險偏好改善，成長股估值可望修復，加上外資持續匯入，白馬權值可望受惠，績優藍籌以及成長股仍將為盤勢主流。中國貨幣政策可望進一步寬鬆，並提高基礎建設投資，對沖經濟增長趨緩的壓力。科技創新與消費升級將是增長的動力來源，重點關注股市落底訊號。在經濟增速趨緩的環境下，看好消費升級帶來的企業獲利增長，包含民生消費和醫療服務。另外，針對供應鏈調整，政府將加大力度投資發展，看好5G相關領域。基建投資有機會對原物料需求有拉動效果，將持續密切關注。

(時報資訊)