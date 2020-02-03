武漢肺炎重挫全球股匯市，蔡英文總統今天表示，針對疫情可能會帶來的經濟衝擊，她已經指示要進行穩定股匯市的措施，希望將衝擊減到最小，未來也會針針經濟影響做出相應措施。她再度呼籲聯合國相關機構，正視臺灣全體國人的健康權益，不應該使防疫出現破口。

蔡英文總統今天接見歐洲在臺商務協會理事長尹容表示，今天還是農曆新年的期間，很高興歡迎訪團在新年期間來到總統府。她要先敬祝訪賓新年快樂，鼠年行大運，也希望臺灣和歐盟雙邊的經貿關係，可以持續蓬勃發展，雙邊合作也可以更加緊密友好。

歐洲在臺商會去年組織會員數首度超過400名，個別會員也突破900人，她說，顯示臺灣和歐盟間的交流也越來越蓬勃發展。臺灣和歐盟間的各項合作，在近年來都有不錯的成績，尤其在經貿方面，雙邊貿易總額在2018年創下歷史新高，歐商在臺直接投資，這3年也大幅成長。

尤其在離岸風電產業方面，也帶動非常多重要的建設，以及整體再生能源的發展。她要代表政府感謝歐盟各界對於我國推動再生能源政策的大力支持。相信透過這些密切合作，有助於促進臺歐雙方更緊密的連結，也為未來臺灣和歐盟洽簽雙邊投資協定(BIA)，開啟良好的對話契機。

尹容去年12月親自率團前往布魯塞爾，進行「門戶開放任務」，積極促請歐盟儘早和我們啟動關於BIA的簽訂。她感謝尹容對臺灣的堅定支持，也希望在未來，可以繼續通力合作，深化臺灣和歐盟的夥伴關係，共創雙贏。

蔡英文表示，目前武漢肺炎疫情對全球產生很大的影響，針對疫情可能會帶來的經濟衝擊，她也已經指示，要進行穩定股匯市的措施，對於受到衝擊的旅遊觀光產業，給予必要的協助及紓困，希望將衝擊減到最小。「我們也密切觀察此次疫情對臺灣總體經濟與全球經濟的影響，也會做出相應的措施」。

目前「世界衛生組織」(WHO)及「國際民航組織」(ICAO)，這些進行全球防疫工作的聯合國重要單位，卻仍然因為政治因素，把臺灣排除在全球防疫體系之外。她再度呼籲聯合國相關機構，正視臺灣全體國人的健康權益。

蔡英文強調，防疫是全球性的事務，尤其臺灣就在此次疫情威脅的前線，更不應該使防疫出現破口。她特別感謝目前歐盟已經表態支持臺灣被納入WHO，臺灣絕對有能力也有意願，在全球防疫工作中，貢獻國際社會。

(中時 )