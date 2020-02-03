釣蝦遺落背包遭釣客順手帶走 釣客臉書社團控訴 12:182020/02/03 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾大年初一前往釣蝦場釣蝦不慎遺落側背包遭侵占，警調閱監視器追緝。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾於大年初一下午3時許前往新北市中和區中正路某釣蝦場釣蝦，離去時將側背包遺落在釣蝦場內，民眾再度返回釣蝦場時尋找時，已遭其他店內客人帶走，民眾將事發過程上傳至臉書社團痛批「可惡！」案由警方偵辦中。 據悉，民眾遺落的側背包內有皮夾、證件等物，警方調閱監視器發現，嫌犯順手拿走側背包後，隨即搭乘計程車前往新北市新店區，警方正逐步調閱監視器追緝中。 (中時 ) #民眾 #側背包 #釣蝦場 #警方 #監視器 也許您會感興趣 推薦閱讀 仁武警方眼尖 偵破賭場帶回73人 04:102020/01/30 地方新聞 鐵撬破壞兌幣機鎖頭 嫌搜刮現金 10:252020/01/30 社會 亂傳平鎮出現確診個案 警方函送原PO及散布者 11:392020/01/30 生活 頭份警分局春節期間服務不打烊 民眾感受警方關懷愛心 16:562020/01/30 社會 8旬失智翁躺在路旁全身佈滿螞蟻 朴子警方及時發現救援 20:122020/01/30 社會 當初沒有封嘴就不必封城 04:102020/01/31 時論廣場 廣東警方破獲逾百起利用武漢肺炎詐騙案 21:202020/01/31 兩岸 防治街頭暴力 高雄警方擴大臨檢 16:302020/02/01 社會 不詳男陳屍觀夕平台北堤海面 警方籲家屬指認 16:542020/02/02 社會 Coser臀部遭噴精 網笑：男的他也好 10:072020/02/03 社會 社會熱門新聞 女友特愛「吃香腸」 男大生灌醉她套出驚天秘密 - 社會 情人老公突返家 半裸胖小王掛2樓牆外 下一秒…撐不住先撞車再彈地 - 社會 【直擊情慾按摩1】日操12小時還遭仙人跳 男師連噴被榨乾 - 社會 竹聯幫大哥逼同幫大哥吞槍 怕報復求警保護 - 社會 願你們平安歸來！空姐醫療包機上崩潰感言 逼哭網 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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