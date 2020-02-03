民眾於大年初一下午3時許前往新北市中和區中正路某釣蝦場釣蝦，離去時將側背包遺落在釣蝦場內，民眾再度返回釣蝦場時尋找時，已遭其他店內客人帶走，民眾將事發過程上傳至臉書社團痛批「可惡！」案由警方偵辦中。

據悉，民眾遺落的側背包內有皮夾、證件等物，警方調閱監視器發現，嫌犯順手拿走側背包後，隨即搭乘計程車前往新北市新店區，警方正逐步調閱監視器追緝中。

(中時 )