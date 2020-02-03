3日為A股鼠年第一個交易日，受武漢肺炎疫情擴散影響，A股三大指數開盤暴跌，開盤後指數略有反彈，跌幅有所收窄，但臨近上午收盤，指數再度回落，滬深兩市超過3,000個股跌停。截止上午收盤，滬指報2,734.66點，跌8.13％；深成指報9,798.10點，跌8.27％；創業板指數報1,801.28點，跌6.56％。

從盤面上看，交通運輸、積體電路、消費電子類股跌幅最深。口罩、流感、雲端辦公等類股收漲。

新浪財經報導，大陸券商中信建投分析，從短期來看，本次疫情發生在春運時期，感染人數超出市場預期，疫情的發展也超出市場預期，A股開市難免大幅震盪。

中信建投分析，從行業來看，航空、酒店、機場、港口、旅遊、餐飲等行業受到疫情影響最為嚴重，但是也會成為疫情好轉初期的反彈重點。與疫情相關的醫藥、醫療器械、防護用品類將一定程度的活躍。疫情短期會對經濟產生一定的擾動，但未來大陸逆週期調控政策有望進一步加碼，這對市場將形成一定支撐。

(工商 )