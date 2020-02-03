武漢肺炎疫情持續延燒，連帶引爆「口罩之亂」，國內抗煞專家蘇益仁今天表示，到現在他都沒有戴口罩，「看不懂台灣人搶戴口罩是什麼意思？」，如果大家繼續這樣搶下去，一定會出很多問題。

有鑑於2003年的SARS，武漢肺炎再度引起民眾恐慌，《聯合》報導，國內抗煞專家蘇益仁表示，雖然武漢肺炎的傳染力很強，但是台灣目前並沒有社區感染的情況，根本不必全民戴口罩，如果搞到連最需要的醫護人員都沒口罩可戴，問題更大。小兒科醫師陳木榮日前在臉書透露，年前盤點發現診所口罩不夠，若沒口罩恐面臨休診。

蘇益仁強調，抗病毒最重要的是不能讓病毒進入社區，目前台灣從各項防疫工作來看都控制得很好，社區裡既然沒有病例，從社區得到武漢肺炎的機率非常低，「實在不懂為何大家都要戴口罩」。他說目前戴口罩應該是用來防流感，他自己已打流感疫苗，感染的機會很低，所以一直都沒有戴口罩。

蘇益仁認為，除非本身免疫力低下、有流感症狀，或是前往醫院等感染風險較高的場所，才需要戴口罩，呼籲大家實在不必這麼急著戴口罩。

(中時電子報)