雲林縣府宣導防疫，進出公共室內量體溫。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（右二）等人教導如何正確戴口罩。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（前左四）呼籲大家多多連署支持台灣加入WHO。（許素惠攝）

生病就醫買不到口罩嗎？雲林縣府免費送！縣長張麗善上午宣布即日起至2月7日，領有重大傷病證明或發燒38度以上買不到口罩者，可至各鄉鎮市衛生所免費索取，與陪同就醫者每人各提供1片，並呼籲大家踴躍連署支持加入WHO。

張麗善與副縣長謝淑亞、衛生局長曾春美、教育處長邱孝文、新聞處長廖淑玲等在斗六衛生所強力宣導防疫，再次釋放利多消息，讓重大傷病與發燒民眾，和陪同就醫的親友都能免費索取口罩。

張麗善呼籲大家不要搶購或囤積口罩，而健康民眾不需一律戴口罩，優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。

張麗善強調，防疫不分國界，健康是人類的基本需求及普世價值，台灣身為地球公民，醫學科技在世界數一數二，但WHO卻將台灣排除在外，請大家多多支持連署呼籲白宮以「行動支持台灣加入世界衛生組織」（Take actions on supporting Taiwan for joining WHO）的請願活動。

此外，邱孝文指出，中央決定高中以下學校寒假延後到2月25日開學，私立幼兒園部分及原已上課的安親班與補習班則維持現況，並加強檢測與管理，在延後開學期間，學生如需要仍可到學校領取口罩，而學童「幸福飽胃戰」措施也會隨著延長至寒假結束，不必擔心弱勢孩子沒有午餐可以吃。

生病買不到口罩嗎？雲縣府免費送

(中時 )