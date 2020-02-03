滯留武漢台商將包機回台，回台後的隔離措施引關注。指揮中心昨證實已選定2類場所作為隔離使用，包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況，預計北、中、南各一處。國民黨桃園市議員詹江村感嘆表示，高雄市長韓國瑜說將設置大型收容所被罵翻，一樣的論述，卻不見半個人出來吠二聲！網友也紛紛回文表達不滿。

武漢肺炎疫情擴散，目前仍有500多台人滯留湖北。武漢台協2日證實，將採包機從武漢返台，而第1批回台民眾約200人，最快今晚搭乘包機返台，由大陸航空公司直接派機，從武漢飛抵台灣。指揮中心昨也證實，已選定兩類場所作為隔離使用，包括軍營和公務員開會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況，預計北、中、南各一處。

對此，詹江村在臉書指出，韓國瑜說將設置大型收容所，並已經開始準備施工，可能會設置於廢棄軍營，結果全台灣罵翻了！中央公開說迎回滯留台商，需在北中南三個地方，準備按置場所，傾向選定營區，「一樣的論述，卻不見半個人出來吠二聲」！

網友則紛紛表示「雙重標準到底」、「逢韓必反，是目前臺灣日常」、「不是不能做!是不給你做」、「只有村長有正義感，其他的人都已消聲匿跡，真現實」、「看登革熱就知道，韓市長做事是有，短，中，長計畫的」、「韓國瑜做什麼都是錯的」。

(中時電子報)