放天燈祈福是台灣地區頗為流行的民俗活動，因應元宵節即將來到(2月8日)，在台擁有 2100 萬用戶的即時通訊平台 LINE，也針對台灣地區推出專屬的天燈特效，暖心又蘊含祝福。你一定要試試看！

根據 LINE 官方部落格，台灣的 LINE iOS 版用戶可在2020年2月3日上午11:00 至2020年2月11日上午9:00 共 9 天的期間內，在聊天室內輸入「元宵、天燈、健康」三種關鍵字，即可看到可愛的熊大與兔兔一起現身，並放開手中的天燈後，在夜空中欣賞天燈們所散發著溫暖療癒的金黃色光芒。體驗後可以發現，天燈特效整體而言給人十分溫暖的感受，LINE 也將「健康」列為本次啟用天燈特效的關鍵字，在全球針對武漢肺炎全面防疫期間，傳遞出暖心關懷。

這一次推出的天燈特效，是 LINE 首度推出的效果。先前，LINE 曾經在不同時期推出萬聖節特效、櫻花、煙火、下雪等特效，都別有趣味。而本次的天燈特效，則是 LINE 總部特別參考台灣當地元宵習俗所繪製，以環保、簡便的方式，讓用戶可以在LINE聊天室中看到美麗的天燈。此外，也在關鍵字埋藏了祝福，衷心希望大家都能平安、健康。這一點跟樂高在台開設首家授權店，也在店內設置以天燈為主題的樂高牆有異曲同工之妙。

本次 LINE 聊天室的天燈特效，僅有 iOS 平台可以體驗。LINE 官方指出，尚未包括Android與電腦版本，還請留意。針對 LINE 聊天室的特效，開發團隊將會更努力，希望未來可以讓所有(平台)用戶都體驗到。此外，天燈特效也是專為台灣開啟，是元宵節期間專屬的，台灣人一定要體驗的啦！

小小提醒，iOS用戶的LINE版本需要在9.15.0(含)以上，才看得到上述天燈特效喔！不確定自己的LINE版本建議可以直接到App Store更新至LINE到最新版本即可。如果還是無法看到特效，請嘗試將LINE應用程式關閉再重新開啟。

(中時電子報)