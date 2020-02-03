◎爆料隔離點惹議 柯P：公開透明減少爭執

台北市長柯文哲爆料台商包機返台隔離地點是陽明山台銀宿舍，遭衛福部長指將依法處置，如今文化大學也跳出來反對。柯3日表示，這麼龐大的計畫，與其遮掩躲藏不如公開透明，不要人都進去了，隔天被鄰居發現那不是更慘。

◎首批滯留武漢200多位台人 今日包機返台

武漢台商協會今（3）早證實，確定已經接到台辦通知，滯留武漢的台人首批的200多人，今天將搭乘陸籍航空公司的包機，直飛台灣。

◎勞動基金去年大賺4735億元 新制勞退帳戶平均每戶分2.26萬元

108年雖經歷美、中貿易爭端，導各主要股票市場呈現大幅震盪，勞動基金透過全球多元分散投資，108年收益數達4735億元，收益率達11.81％，攸關勞工退休金分配的新制勞退收益數達2670.1億元，若以1180萬個勞退帳戶計算，平均每戶可分2.26萬元。

◎彰濱聯結車撞4汽機車 飛落高架橋1死3傷

鹿港彰濱工業區入口大橋3日上午近10點，發生重大車禍事故，1輛聯結車擦撞3輛自小客車與1輛重機，聯結車因貨櫃重量不穩當場翻落大橋下，現場1人當場沒有生命跡象，另有3人受傷送醫，詳細肇事原因仍需由警方進一步調查釐清。

(中時電子報)