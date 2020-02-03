大陸武漢肺炎疫情仍不斷升溫，確診人數持續擴大，政府也緊急在當地蓋了一間火神山應急醫院，並由大陸中共解放軍抽調全軍1400名醫護人員，進駐支援醫療任務，大陸官媒也在今早曝光內部實拍圖，可以看到已有相當規模。

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV）自武漢某市場爆發感染引發的肺炎，到今早上午11點為止，大陸的確診病例1萬7245例，累計死亡病例361例。目前火神山醫院在官方部門全力支援下，僅耗時8天就將火神山醫院建立完成，且 今(3日)起將開始接收治療武漢肺炎病患。

據大陸官媒人民日報今(3日)在臉書和微博，PO出的一組火神山醫院照片顯示，一般醫院內部的雙人病床房、廁所算是有初步規模。

新華社也在近日報導中強調，目前火神山醫院內設床位1000張，設有重症監護病區、重症病區、普通病區，並設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

(中時電子報)