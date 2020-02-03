雖然大陸延長春節假期，造成短期貨運需求減少，但貨櫃航運三大聯盟於農曆年後皆進行減班，運價在年後都維持在平盤附近，顯示疫情影響不大，且今年產業整體供需結構改善，法人估計長榮海運(2603)營運將持續成長。

國際海事組織(IMO)規定今年起全球海域船用油硫含量不得超過0.5％m/m。航商以安裝脫硫設備，繼續使用價格價低的高硫油以及改為使用0.5％低硫燃油因應。目前高低硫油價差達每公噸250美元，價差超乎預期，預期航商選擇安裝脫硫設備的意願將提升，提高貨櫃船舶閒置率。此外，因應燃油成本增加，近期貨櫃船航速出現明顯下降，航速接近歷史新低，變相消耗運力供給。

長榮海運2019年底已有53艘安裝脫硫設備，公司規劃共139艘船將安裝脫硫設備，安裝脫硫設備船舶比例超過6成。由於目前高低硫油價差達每公噸250美元以上，高於市場預期的200美元，燃油成本優勢將更為明顯。

近期武漢肺炎疫情造成短期貨運需求減少，但貨櫃航運農曆年後減班幅度相較年前達7成，運價年後呈現持平，相當具有支撐。目前長榮海營收占比超過4成的美洲線，已開始徵收低硫油附加費，加上巴拿馬運河進入枯水期，大型貨櫃船必須減少裝載量才能通過，美東線運力供給變相減少，以及預期今年運價優於去年，有利於公司營運表現。

(時報資訊)