武漢肺炎疫情在中國越演越烈，至今已出現上萬起確診病例，周遭國家也紛紛出現多起確診案例，讓台灣民眾人心惶惶，想盡辦法購買口罩進而引發口罩荒。對此，國內前抗SARS專家蘇益仁就表示，以台灣目前的狀況根本不需要出門就戴口罩，如果口罩之亂繼續下去，恐會引發更多問題。

據《聯合新聞網》報導指出，蘇益仁曾在2003年SARS流行期間擔任疾病管制局（疾管署前身）局長，他表示，雖然武漢肺炎傳染力強，但台灣目前沒有社區群聚感染的徵狀，所以全民戴口罩是不需要的；目前最重要的是不讓病毒進入社區，蘇益仁認為台灣在這點做得非常好，「社區裡既然沒有病例，從社區裡得到武漢肺炎的機率很低，實在不懂為何大家都要戴口罩。」

蘇益仁認為，今年流感疫情不太嚴重，一方面是天氣較暖，再者現在多數人有打疫苗，病例自然下降，但是依照過往的經驗來看，2月中會是流感高峰期；他也指出，20歲以下與50歲以上的人都有打疫苗，即使有流感疫情，應該也不會太嚴重，所以實在看不出有戴口罩的必要。

最後，蘇益仁再次呼籲，除非是本身免疫力較低，或是出現流感症狀、進出醫療場所等，才需要配戴口罩，不然大家其實不需要急著去買口罩來戴。

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(中時電子報)