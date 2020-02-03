美股、陸股狂洩，台股早盤大跌逾300點！新型冠狀病毒疫情延燒，上週五美股重挫，且因疫情延後開紅盤的陸股也將在今天開市，讓台股未開盤就烏雲密佈，而陸股開紅盤後遭逢沈重賣壓，一開盤就大跌8.7%，跳空開低的台股亦因恐慌賣壓出籠，早盤一度重挫逾300點，指數最低達11138.03點，生醫防疫概念股依舊是盤面焦點，毛寶(1732)、亞諾法(4133)、豪展(4735)、南六(6504)、杏輝(1734)、康那香(9919)等盤中續亮燈漲停。

不過，由於台股自上週四開紅盤後至今，短短3個交易日大跌近千點，部分績優電子股非理性恐慌賣壓已獲得適度宣洩，台積電(2330)、股王—大立光(3008)及玉晶光(3406)等蘋果概念股已見到逢低佈局買盤，友達(2409)等市場預期可望有轉單效應個股翻紅，台股跌幅逐漸收歛，截至11點40分為止，加權股價指數為11327.44點，大跌167.66點，成交量1324.1億元；OTC指數為138.37點，下跌3.4點，成交量299.96億元。

今日上市各類股以食品類股表現最佳，上漲0.04%，其次是貿易百貨類股及紡織類股，分別小跌0.04及0.3%，表現較差者為觀光類股、玻璃類股及生技醫療類股，觀光類股下跌3.75%、玻璃類股下跌3.5%、生技醫療類股下跌3.05%；上櫃部分，表現最佳為生技醫療類股，小跌1.13%，表現最差為文化創意類股，下跌5.65%。

就技術面來看，受到新型冠狀病毒影響，上週台股開紅盤日重挫近700點，上週五加權股價指數收盤為11495.1點，累計一週下跌 623.61點，跌幅為5.15%，週K線收黑，成交值4543.23億元，較前一週增加；櫃檯買賣指數收盤為141.77點，下跌8.6點，跌幅為5.72%，週K線收黑，成交值1021.22億元，較前一週增加；今天受到上週五美股重挫及陸股開市重挫8.7%拖累，台股跳空開低，盤中一度大跌逾300點，失守11150點；上週五台股於前一個交易日大幅修正後呈現反彈格局，未能收復季線關卡，今天再因陸股恢復交易，早盤重挫逾300點，從1月20日封關指數至今天早盤低點，短短3個交易日累計已大跌近千點，一根長黑摜破短期技術支撐與季線，11800點以上形成套牢頭部，不過由於大陸政府採取封城及延後農曆年開工等斷然措施，市場普遍預期，疫情高峰將在本週，之後可望逐漸回穩，因此雖然短中期均線格局不利多方，日KD、MACD等技術指標呈現修正走勢，短中期均線格局偏弱，短線指數反彈空間有限，仍需反覆整理打底，但經過短線大跌近千點及陸股開市賣壓得以宣洩後，只要台股指數拉回不破年線支撐，下週大陸復工後指數可望上演反彈格局。

分析師表示，武漢肺炎疫情引發市場的恐慌心態持續壟罩市場，雖然上周五台股走勢回溫呈現反彈，但考量今日陸股恢復交易，上證指數勢必重挫，恐將拖累台股走勢；雖然美股財報續偶有佳音，且Fed貨幣寬鬆政策支撐資金行情充裕，但加權指數短期將向下尋求下檔支撐，目前選股為先，建議擇優逢低承接。

依照殖利率估計，11300點台股的股息殖利率將達到4%，在此微利時代，投資性買盤必然湧入，至於選股，每年第1季高殖利率概念股均是股市主軸之一，許多機構投資人指望尋找穩定配息，其次是科技股，從國際股市表現可知，無論是美國或是大陸股市，科技股都較為強勢，深圳股市特別明顯，這意謂投資趨勢轉變，外資持續流入托高了陸股科技股的本益比，相較之下，台股物美價廉，必有可觀，而台股優勢在技術，故上游半導體仍是投資重點，此外，華為手機受到美國限令影響，去年銷售以大陸地區為主，此次武漢肺炎恐再衝擊華為今年上半年新機銷售，讓蘋果受惠，建議可逢低擇優佈局蘋果概念股。

(時報資訊)