私立幼兒園排隊領取中央配發的兒童口罩。（王揚傑攝）

新北市教育局今（3）日配合中央第一階段發放已開學的私立幼兒園（含非營利幼兒園）兒童口罩，上午10時起，開始發放中央配發的1566盒（7.83萬片）予新北市804所立幼兒園及22所非營利幼兒園。

教育局表示，依照教育部規定，中央配送的兒童口罩是提供幼兒園因應緊急調度所需，僅提供臨時出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等症狀的幼兒配戴，並依各園實際招收人數，每50至60人配送1盒為原則，配送口罩為緊急支援用。

教育局雖排定上午10時開始在板橋高中發放，但不少幼兒園都派人提早到場領取，工作人員也配合提前發放，截至中午仍陸續發放中。

中和區福樂幼兒園園長俞麗娜表示，平常幼兒園本來就有備用口罩，但為因應這次武漢肺炎疫情擔心會不夠，教育部通知我們今天有第一波發放，每個園所50至60人就有一盒，這樣的考量有照顧到幼兒的安全，是很好的德政。

俞園長說，目前就她和周邊的幼兒園來看，其實家長們對腸病毒或這次疫情，都已有準備，每天都會讓孩子配戴口罩，沒有家長對這項措施是不配合的。

俞園長特別提到，從上個月29日開始，她每天都到超商詢問，事實上都買不到口罩，所以政府提供口罩確實對大家有幫助。目前等於是一位幼兒配給一個，但現行措施是有症狀才會讓他來領配給的額度，我們會嚴格來把關。

對於外界建議私立幼兒園也停課，俞麗娜表示，初六我們就已正式上課，很多家長是雙薪家庭，學校若能做好完整的防疫措施，家長也相對配合，不停課也有好處，能減少孩子沒有人照顧的情況，若讓孩子待在其他空間小、密閉的地方，反而不是很好，所以就她和周邊幼兒園認為，加強防疫是必要的，但停課目前還沒有需要。

(中時 )