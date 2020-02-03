針對口罩供應亂象，國民黨上午呼應新北市長侯友宜提出以用健保卡領取口罩的提議，主張以實名制方式，憑藉健保卡或身分證等身分證明文件來領取或購買口罩，且在供應上回歸政府體制的層層調配。

國民黨文傳會代理主委王育敏今天表示，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，民眾對於口罩的需求量增高，雖然民進黨政府祭出禁止出口與統一徵購、調控、售價等措施，但台灣民眾仍是「一罩難求」，排隊搶購、求助無門等亂象，顯然政府在分配調控、資訊公開等方面還有很大的改進空間。

王育敏說，新北市長侯友宜提出以用健保卡領取口罩的提議，國民黨認同使用實名制的方式，憑藉健保卡或身分證等身分證明文件來領取或購買口罩，以落實資源公平分配，照顧每位有口罩需求的國民。

此外，為避免通路或分裝成本導致政府訂定的口罩售價高於市場行情，國民黨建議，應回歸政府體制的分配作業，政府徵購的口罩可層層分配至各縣市政府，再統籌分送至各鄉鎮區公所，甚至細分至村里長辦公室，依據設籍名冊，由在籍居民前往領取或購買，不僅能確保人人能領取口罩，也能解決當前民眾排隊搶購或「求罩無門」的亂象。

「資訊公開透明是消除民眾疑慮的不二法門」，王育敏呼籲政府應該公布具體數據，告訴國人每天生產了多少口罩？政府統一控管了多少？分配到各地的數量有多少？王育敏認為，行政院應該於官方網站首頁的顯著處，以表格方式將口罩運用的相關數據清楚呈現，且定時更新，以降低民眾擔心口罩短缺的恐慌，也可避免不必要的謠言或揣測。

王育敏強調，國民黨本於在野黨的監督之責，向行政部門提出建言，衷心期盼民進黨政府能在不斷累積的防疫經驗中，吸取錯誤的教訓，並檢討改進，擬定完善的配套措施，揭露完整的相關資訊，讓口罩亂象儘早落幕，也讓台灣民眾儘早回歸正常的生活。

(中時 )