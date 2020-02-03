先前才因右肩傷勢缺席28場例行賽的籃網明星後衛厄文，如今又要高掛免戰符了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日爆料，前役受傷的厄文，確定右膝內側韌帶拉傷，將於1周後重新評估傷情，也就代表厄文至少1周無法出賽。

厄文是在前役遭遇巫師比賽尾聲，不小心跟巫師後衛畢爾直接猛力相撞，讓他當場痛到只能倒地抱住自己右膝，幸好最後並未依賴擔架，而是靠一己之力走回休息室接受治療，他本季至今只打了20場，平均拿下27.4分、6.4助攻與5.2籃板。

不過厄文隨即發布IG動態，強調自己並無大礙，「感謝每個關心我的人，昨晚扭傷膝蓋後，我感覺自己沒事了，說實話這傷痛很嚇人，但我知道上帝與天使照顧著我，我會保持同樣的專注與決心，康復後重返球場，多麼充滿挑戰的一周！」

厄文的再次受傷，也讓入選東區明星隊先發的他，能否趕上17日全明星賽存有不小變數，但對目前拿到21勝27敗、排在東區第7的籃網來說，比起全明星賽，更希望厄文趕緊傷癒歸隊，否則緊追在後的魔術、公牛、巫師等隊就有機可趁了。

(中時 )