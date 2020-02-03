中央流行疫情指揮中心2月2日召開記者會，宣布全國高中職（含）以下延後寒假開學日，從2月11日延到2月25日開學，原定2月15日補課取消，以降低學校群聚的可能性。漫長時光如何度過，考驗家長的「功力」。
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(中時電子報)
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