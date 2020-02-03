和平時在書店買書前先翻閱不同，電子書在購買前，是否能試讀，以及他人的購買評論，都會成為影響消費者是否購買的依據。

佛羅里達州立大學（Florida State University）數位內容行銷系崔副教授（Angela Choi）的研究團隊，調查預覽（Preview）及評論（Review）是否會影響購買率。研究團隊收集2個月分消費者的預覽、評論的觸及率，共27萬筆進行分析。

調查發現，若是電子書提供預覽，並且有讀者評論的話，能提高31%的購買率，若是能預覽但沒有讀者評論的話，則購買率僅有7-17%，顯示讀者評論的回饋非常重要，就像「商品體驗」一樣，成為行銷時的「重要戰略」，而且若有販售排行榜做為參考數據，排名在前的，肯定賣的比排名在後的書籍好。

不過，崔教授也提到很重要的一點。「網路上的評論，有時候會被操作。透過給錢的方式，讓部分使用者寫下好評，或是討厭作者而寫下惡評。如何讓評論保持公平公正，是行銷團隊及網站共同要面對的問題。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)