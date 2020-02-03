隨著紅襪MVP外野手貝茲(Mookie Betts)的合約將在今年結束，美媒認為開季前貝茲可能在紅襪與道奇的交易當中，且根據《The Athletic》報導指出，有不同的國聯消息告訴他，貝茲交易到道奇是「必然」的！

而根據《波士頓環球報》報導，紅襪可能在未來幾天就會決定貝茲的最終去處，紅襪持續與道奇、教士保持接觸，而儘管紅襪沒有要求有興趣的球隊提供報價，不過目前談判已進入「相對有進度」的階段。

貝茲曾贏過4座外野金手套以及3次銀棒獎，在紅襪2018奪冠年，更曾風光拿下美聯MVP以及打擊王，是紅襪能拿世界大賽冠軍的重要人物。貝茲打出身價後，紅襪卻不想負擔他的大筆薪資，他可能會在明年合約走完後，投入自由市場爭取更大合約。

美媒報導，貝茲去道奇的交易案，道奇可能會拿出多名潛力新秀，點名球隊備受看好的外野手佛度戈(Alex Verdugo)以及百大新秀第87名、球隊新秀第5名的游擊手唐斯(Jeter Downs)，兩人會是主要選手，也可能再加1人是23歲的左投佛格森(Caleb Ferguson)，他在大聯盟曾出賽75場，留下自責分率4.13。

(中時 )