武漢肺炎疫情蔓延，現在政府祭出一人限購3口罩的措施，舖貨到藥局、各大超商，但始終有民眾就是買不到口罩。一名網友在臉書PO文說，他花了3小時騎摩托車跟著物流跑12間統一超商，發現每家店作法不一，有的口罩一進貨馬上販售；有的店賣到一半人潮少了，就把口罩收起來；有的乾脆不賣，一律說明早才有貨。

原PO歸納了店家大致分3種作法賣口罩。第一種佛心店家，正派銷售，一次4盒口罩200個進貨後，店員馬上洗手消毒，一個收錢、一個分裝口罩，讓每一個人都買到，全部賣光光，但也有民眾排兩、三次隊伍囤貨。

網友說，第二種是做一半的店家，讓有排隊的民眾買到口罩，等人潮散去後就收起來，跟晚來的民眾說口罩沒了，明天早上再來。第三種店家是完全不銷售，只想保留，跟消費者說隔天早上才會進貨，但真相是貨在倉庫理，或是等等就會進貨了。也有的是口罩的貨就在眼前卻說不能賣，要包裝後才能賣，請消費者隔天早上7點再來。

看了12家超商各有不同做法，讓原PO嘆氣，「高層政府的政策有貫徹下來，卻被最下面的通路這樣執行，通路企業主應要好好的監督，如果我沒跟車、監督就不知道這些事實了。」但也有網友無法苟同原PO的行為，「口罩到貨就一定要馬上開賣？他們還有很多事要做」、「每家店的來客流量不一樣，會配合人力來決定販賣口罩的方式」、「請照規矩好嗎？就說了每間店有每間店做法，不要為難別人！」

(中時電子報)